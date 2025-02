Documentaire

Nous sommes en 2012. C’est le début du printemps arabe en Syrie et différents groupes s’opposent à Bachar Al-Assad. Nous suivons l’histoire de deux journalistes américains partis couvrir le conflit. Et en parallèle, celle de jeunes Québécois qui s’entraînent dans un centre de tir de Montréal et qui se sont rendus en Syrie à la même période. Enquête cherche des réponses autour de la prise d’otages dont ont été victimes les journalistes, l’accent québécois de ceux qui les interrogeaient et de mystérieux achats livrés à Montréal. Un documentaire de Karine Bastien, Chantal Lavigne, Sonia Desmarais, Patrick Martin-Ménard.