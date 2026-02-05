Notre enquête approfondie nous a permis de découvrir la triste réalité de Skid Row, en Californie, où de nombreux sans-abris sont négligés en raison de leurs troubles psychologiques. Cette population vulnérable est confrontée à des défis importants, alors que les hôpitaux locaux peinent à leur offrir les soins dont ils ont désespérément besoin. Les ressources limitées et la stigmatisation sociale aggravent cette situation difficile. En explorant Skid Row, nous avons constaté la nécessité d’une plus grande sensibilisation et d’une action concertée pour améliorer les conditions de vie et les soins de santé pour ces individus marginalisés.