Documentaire

Facebook, Google, Amazon… Tous installés à San Francisco, la capitale de la Silicon Valley; ils doivent attirer les talents du monde entier pour se développer rapidement et la recette est simple: faire de leur mieux pour qu’ils se sentent chez eux. Qu’est-ce que les photos d’Instagram ne nous montrent pas? San Francisco, usine à bonheur ou antichambre d’un avenir infernal?

Ce documentaire est une plongé dans la capitale la plus inégalitaire des Etats-Unis : San Francisco. Et pourtant cette bulle technologique est un terreau d’investissements et d’innovations où rivalisent de nombreuses start-ups dont les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) pour proposer le nouveau monde de demain. Et pour conquérir le marché, elles usent de stratégies grandiloquentes pour attirer les meilleurs ingénieurs et talents du monde entier, que ce soit au travers de bureaux qui pourraient être des seconde maisons mais aussi des salaires mirobolents. Toutefois, lorsqu’on se promène dans la capitale de la tech, c’est une autre face bien plus sombre et dramatique qui se dévoile: pauvreté, criminalité et drogue. Une ville devenue hors-prix, meutrie par les inégalités où les sans-abris ne sont pas les bienvenues.

Un film d’Antoine Dufeu

© 2018, Licenced by Terranoa