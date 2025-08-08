L’homosexualité dans le milieu du football a longtemps fait figure de tabou. Des vestiaires aux terrains, en passant par les gradins, le ballon n’a pas toujours tourné très rond sur la planète football.
Yoann Lemaire en a fait la triste expérience. Insultes, humiliations, violences, jusqu’à son exclusion des terrains… Ce footballeur amateur a été licencié de son propre club en 2010 parce que son homosexualité posait problème au sein de l’équipe.
C’est devenu l’affaire Lemaire, qui a fait trembler les instances du football français et de la FIFA. Yoann est alors devenu le premier footballeur à faire son coming out. Le seul, sur les deux millions de licenciés.
Dix ans plus tard, il a décidé d’affronter ceux qui l’ont obligé à porter plainte.
Documentaire : Footballeur et Homo : Au coeur du tabou
Réalisation : Yoann Lemaire & Michel Royer