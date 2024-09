Documentaire



Cet été encore, les campings ont affiché complet. Malgré la foule, le manque d’intimité et le bruit, certains ne jurent que par cette solution pour leurs vacances. Après les examens et un job d’été, Julien, Samir et 4 autres copains, ont mis le cap sur la Croatie. Objectif : faire des rencontres et faire la fête dans un camping où s’entassent des milliers de jeunes venus de toute l’Europe. Emma, Laurence et Nathalie, 3 amies trentenaires et mères de famille, vont tenter l’expérience camping-car pour la première fois. Mais talons aiguilles et terrain boueux ne font pas toujours bon ménage. Aymeric, 35 ans, a une double vie : comédien pour des séries…

télévisées, entre deux tournages il se transforme en animateur qui sillonne les campings de France. Dans son van transformé en cabine DJ, il fait fureur partout où il passe. Enfin, vous découvrirez que le camping peut devenir tendance. A Noirmoutier, Kévin a trouvé un emploi saisonnier dans un « glamping », contraction de « glamour » et « camping ». Comment va-t-il vivre cette première expérience ?