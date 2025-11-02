De nouveaux modes de consommation s’offrent à nous pour manger mieux et favoriser l’agriculture locale tout en tissant du lien social. De nouveaux systèmes émergent et nous offre une alternative aux supermarchés et autres réseaux de distribution.
Nous sommes allées à la rencontre de Nicole, qui a adhéré à « la ruche qui dit oui ». Elle est la chef d’une « ruche » qui compte plusieurs dizaines de membres. Chaque jeudi, sa maison se transforme en marché et elle accueille plusieurs petits producteurs locaux qui viennent livrer leurs commandes aux membres. Toute la gestion de ce système et du réseau est assuré par Nicole sur internet.
Nous avons également suivi l’association « Le marché sur l’eau ». Une petite structure originale qui veut promouvoir auprès des parisiens l’agriculture francilienne. 5 producteurs travaillent régulièrement pour l’association. Originalité : pour limiter l’empreinte écologique, ils utilisent une barge pour acheminer les légumes directement en empruntant le canal de l’Ourcq.
Réalisateur : Audrey Thintoin