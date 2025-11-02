Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Draguer dans ce pays est très dur Les hommes ont pas mal la pression au Niger

Documentaire Une migration de gitans à chaque Pentecôte Ce pèlerinage est une tradition gitane toujours d’actualité

Documentaire Les forçats du mica Dans le nord de l’Inde, l’exploitation clandestine de mica fait travailler des hommes, des femmes et même des enfants....

Documentaire Saint-Denis : une plongée au cœur de la réalité du 93 Située aux portes de Paris, Saint-Denis est souvent associée à une réputation sulfureuse. Cependant, la ville s’engage activement dans...

Documentaire Irlande, quand ta terre aura pardonné Après les accords de paix d’avril 1998, où en est l’Irlande du Nord ? Les communautés catholiques et protestantes,...

Documentaire Des jeunes se battent pour sortir de la pauvreté Être issu d’un milieu modeste, c’est devoir redoubler d’efforts pour accéder à une bonne situation professionnelle. Leur formation achevée,...

Documentaire Explosion de trafics illégaux dans un pays en crise économique Les contrebandiers de la faim au Venezuela. Dans ce pays ruiné, pour survivre, des pères de famille se lancent...

Documentaire Roms, enquête sur les indésirables Des femmes avec des enfants qui mendient dans la rue, des jeunes qui tentent de laver les pare-brise aux...

Documentaire Pas de Calais : la folle intensité du trafic maritime Du haut de ses immenses falaises le détroit du Pas de Calais collectionne les superlatifs ! Ce minuscule bras...

Documentaire Etats-Unis: immigration song Chose promise, chose décrétée. Comme prévu, tout juste revenu dans le bureau ovale, Donald Trump a débuté son deuxième mandat,...

Documentaire Pays-Bas : la mystérieuse grippe du téflon Située à vingt kilomètres de Rotterdam, Dordrecht est célèbre pour sa réserve naturelle et son centre historique, l’un des...

Documentaire Autobus scolaires : le dossier à boucler Chaque parent s’est déjà posé la question: pourquoi n’y a-t-il pas de ceintures de sécurité dans les autobus scolaires...

Documentaire Bidons Jaunes Bidons jaunes est un documentaire sur l’approvisionnement en eau potable à Lubumbashi, la deuxième plus grande capitale de la...

Documentaire La lune bichique Sur l’île de la Réunion, la pêche aux bichiques attire de nombreux amateurs : produit de luxe car rare,...

Documentaire Hawai – Retour aux sources Après une longue phase d’acculturation et de marginalisation des populations autochtones, Hawaï connait une véritable renaissance de ses traditions...

Documentaire Les réfugiées, l’exil au féminin En 2021, plus de 84 millions de personnes ont dû fuir leur pays. Parmi elles – contrairement à une...

Documentaire La nouvelle ruée vers l’or Située à 4000 mètres d’altitude « La cité de plastique » est l’une des mines les plus hautes du monde. Elle...

Documentaire La guerre du jean baggy Aux Etats-Unis, la mode du jean baggy est jugé indécente car signe de reconnaissance des jeunes Noirs défavorisés. Plusieurs...