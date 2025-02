Documentaire

Le 5 novembre dernier, 2 immeubles s’écroulent rue d’Aubagne, au cœur du quartier populaire de Noailles dans le 1er arrondissement de Marseille. Les marins pompiers vont extraire 8 corps sans vie des décombres. Ce drame suscite une très vive émotion et une colère contre le mal logement. En effet, 40 000 habitats indignes sont recensés dans la cité phocéenne, soit un Marseillais sur 8 potentiellement en danger. Deux semaines après la mobilisation et la colère ne faiblissent pas et désormais ce sont le maire et son équipe municipale qui sont pris pour cible. Un documentaire de la rédaction France 3 Provence-Alpes – Récit de Jean-Manuel Bertrand – Katia Chaumulon – Sophie Diderot – Pascal Arnold.