Au squat de Nouville, les habitants s’organisent chaque mois pour collecter et évacuer les ordures hors du squat. A Nouville toujours, Soakimi Kolivai cultive son champ de bananiers à quelques mètres de l’université. Cédric Tyea part à la rencontre de chacun de ces « squatteurs » pour partager et comprendre leur quotidien.