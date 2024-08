Documentaire



Le film raconte les recherches et les investigations menées par trois chercheurs de trésor aux buts et aux méthodes très différentes. Il va confronter leurs points de vue, leurs méthodes, leurs buts et poser la problématique de la prospection et du patrimoine. Qu’est-ce qu’un trésor ? Qui a le droit de chercher ? Pourquoi ? Quels sont les risques pour le patrimoine historique ? Et à l’arrivée, que deviennent les trésors exhumés ?