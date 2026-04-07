Une femme héroïque nous raconte sa fuite, sa volonté de mettre un terme à la souffrance et ses efforts pour traduire en justice les responsables.
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Cette conférence de Philippe Meirieu, organisée à la Faculté d’Éducation de Montpellier, explore les fondements et les enjeux contemporains...
Au squat de Nouville, les habitants s’organisent chaque mois pour collecter et évacuer les ordures hors du squat. A...
Niché au cœur de l’Himalaya, le petit royaume du Bhoutan a décidé d’en finir avec « La dictature du...
Sur la route des diamants… Il s’agit d’une longue histoire qui a commencé avec l’opulence des Maharajahs Aujourd’hui, Bombay,...
Population errant dans les décombres en Haïti, bras tendus implorant des secours au milieu des crues au Pakistan :...
Derrière ses jolis volants et son esthétique bucolique, la robe à fleurs s’affirme depuis quelques années comme un emblème...
Les ponts de fortune, l’unique moyen de vaincre cette montagne
La Souterraine est le surnom du grand coffre-fort appartenant à la Banque de France situé dans le sous-sol de...
Et si on se levait à 5h du matin pour aller faire la fête avant d’aller travailler? Un documentaire...
À l’est de New Delhi, la décharge de Ghazipur s’élève comme une montagne de déchets — plus haute que...
Aujourd’hui, 120 000 personnes vivent au bord du périphérique. Pour ces riverains, le vacarme incessant de la voie la...
A l’heure où le monde bascule, de jeunes agricultrices anticipent les grands changements de notre société. Un documentaire de...
La Ferme Factory, saison 1, est née. Forte de son succès, la saison 2 est lancée. Une émission de...
Comment de simples vélos peuvent-ils changer le quotidien de milliers de personnes vivant dans des conditions précaires, en Afrique...
Une nouvelle vie est un documentaire évoquant l’immigration portugaise en France au travers du portrait d’un couple qui s’apprête...
Monoï… un nom qui évoque à lui seul Tahiti, les vacances et le soleil. Le Monoï est fabriqué à...
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« Nos enfants auront une vie meilleure » : c’est cette certitude qui a poussé Dorel Oprea et Maria Cornienco à quitter...
La vie de Serge et Sabine Atlaoui a basculé en novembre 2005, avec l’arrestation de Serge alors qu’il effectuait...
Près de 90 % du sous-sol québécois est constitué de roches précambriennes du Bouclier canadien (au nord du fleuve...
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