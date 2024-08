Documentaire



Las Vegas, le rêve, le jeu, mais sous les casinos et les palaces, des hommes vivent dans des tunnels. Joueurs de casinos ruinés, victimes de la crise économique, toxicomanes, criminels en fuite certains ont trouvé un refuge dans les 300 km de canalisations sous terrains qui protègent Las Vegas contre les inondations.

Craig, 48 ans, est le plus ancien habitant de ces tunnels. Attiré par les lumières de la ville, il s’est retrouvé à la rue après un licenciement et le décès de sa femme. Il a aménagé un abri dans une galerie.

Sa vie reste supportable car il connaît par cœur les combines qui lui permettent de trouver tout ce dont il a besoin à la surface. Repas copieux, douches chaudes, et même des soirées aux casinos il sait comment profiter, gratuitement, de tout ce que proposent les grands hôtels aux 40 millions de touristes annuels qui ignorent qu’un monde parallèle s’est développé sous leurs pieds.