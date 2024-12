Documentaire

Il est devenu l’organe le plus recherché dans le monde. Si 3 500 personnes ont été transplantées, 14 000 malades étaient sur liste d’attente et 225 sont morts faute de greffe. Pourquoi tant d’échecs ? Plongé dans le monde secret de la transplantation du rein et de son marché en Inde, aux États-Unis et en France.