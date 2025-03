Documentaire

En Afrique du Sud, pour faire face à l’afflux de prédateurs toujours plus massif, les Sud-Africains ont pris le squale par l’aileron et mis en place des dispositifs pour sécuriser les plages. Seulement, au paradis des surfeurs et des requins, comme à la Réunion où une attaque de squale a encore tué un surfeur d’à peine treize ans dimanche dernier, on est encore loin de la baignade pour tous. Un documentaire de l’Effet Papillon.