Documentaire

Chaque année en Sardaigne, quand arrive le printemps, une procession défile en l’honneur de Sant’Antioco, l’un des patrons de l’île. Dans les églises, on déploie des nappes d’autel ornés de soie de mer – ces « tissus d’or » autrefois fabriqués à partir des filaments de la grande nacre, un coquillage géant aujourd’hui disparu.

Assuntina et Guiseppina Pes sont en pleine préparation de la grande procession organisée en l’honneur de Sant’Antioco. Chaque année, quinze jours après Pâques, les insulaires se retrouvent lors de cette grande parade appelée Festa Manna. Pour l’occasion, les deux sœurs préparent les tissus d’autel et restaurent les étoffes qui ont déjà servi. Ce qui leur donne accès à un infime reliquat de soie de mer, cette matière obtenue à partir du byssus de la pinna nobilis, grand coquillage ayant longtemps peuplé les baies de Sardaigne. Un parasite l’a décimé à tel point que les chercheurs doutent qu’il reste encore des spécimens de cette espèce incroyable. Une catastrophe pour la biodiversité qui oblige aussi les Sardes à repenser leurs traditions. Cela fait longtemps qu’ils ont opté pour des alternatives telles que la soie de mûrier. Mais ici et là, il reste encore des filaments de soie de mer qu’il faut travailler avec un luxe de précautions. La procession de cette année n’échappe pas à la règle. Assuntina et Guiseppina seront-elles prêtes à temps pour célébrer Sant’Antioco ?

Reportage de Therese Engels (2022, 52mn)

