Documentaire Quand les salafistes sortent de l’isoloir En Egypte, l’Islam radical a désormais pignon sur rue. C’est même l’un des contre coups du printemps arabe. Muselés...

Documentaire Paris aujourd’hui, même pas peur Suite au 13 novembre, les Parisiens font de la résistance… en allant boire un verre ! Les hashtags « Tous...

Documentaire Chasseurs de Mammouths : le commerce secret de l’ivoire gelé Chaque année, la Russie exporte plus de 20 tonnes d’ivoire. Mais cet ivoire provient de mammouth, dont on retrouve...

Documentaire Le drive in débarque en France Pour rester dans sa voiture tout en se faisant livrer, on connaissait les fast food et plus récemment, les...

Documentaire Les dangereuses routes marocaines 4000 morts par an, 11 par jour en moyenne et plus de 100.000 blessés… Pour stopper l’hécatombe sur les...

Documentaire Un président « psychopathe à tendance sadique » Les Américains lui ont décerné le titre de dernier dictateur d’Europe. Alexandre LOUKACHENKO, 16 ans à la tête de...

Documentaire Des drogues dures légales Elles s’appellent MASSACRATOR ou OURAGAN, et font un malheur chez les jeunes polonais. En 1 an et demi, les...

Documentaire La mafia chinoise s’accapare l’Italie Les rois de la mode et de la fraude fiscale supplantés par des clandestins chinois : les Italiens en...

Documentaire Ils vivent dans la galère et tout le monde s’en fout Gens qui dorment dans leur voiture, familles sans électricité, repas mal assurés, enfants privés de vacances ou même de...

Documentaire Pourquoi y a-t-il encore autant de pauvreté au Québec et au Canada? En 2002, le gouvernement québécois s’est engagé légalement à éradiquer la pauvreté. Les élus canadiens avaient quant à eux...

Documentaire Le Canada dans la mire de Daech Les attentats terroristes islamistes se multiplient: Istanbul, Berlin, Paris… Le groupe terroriste le plus craint de la planète, Daech,...

Documentaire Les ultras en Europe Investigation en plein cœur des mouvements ultras, des groupuscules aux méthodes douteuses qui ne cessent de prendre de l’ampleur.

Documentaire Ouganda : ces orphelins dansent pour survivre Ils ont entre 6 et 12 ans, sont orphelins dans l’un des pays les plus pauvres de la planète...

Documentaire A Paris, l’angoisse des touristes chinois Pour eux, Paris est un émerveillement mais aussi une angoisse. Le million de touristes chinois qui visitent chaque année...

Documentaire SNCF, quand la sécurité déraille Le 12 juillet 2013, sept personnes sont mortes suite au déraillement d’une locomotive près de Brétigny-sur-Orge. De graves défauts...

Documentaire Athos (1/2) – La République monastique Dans le nord-est de la Grèce, deux mille moines vivent à l’écart du monde au sein de la République...

Documentaire Le zéro déchet à Dunkerque Charlotte Dekoker vous propose une balade autour du développement durable dans la Ville de Dunkerque !

Documentaire Timor Oriental : les dérives pédophiles de l’Eglise C’est un mur du silence qui se fissure lentement. Au Timor Oriental, la parole commence à se libérer pour...

Documentaire Superstition et voyance en temps de guerre Quand tout s’effondre et que l’incertitude règne, la magie et autres rituels divinatoires prennent le pas sur la raison....