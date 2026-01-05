Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Harcèlement scolaire : sa terrible histoire Anne-Liz a subi du harcèlement scolaire lorsqu’elle était au collège. Sans répit. Le cyberharcèlement la suivait jusque chez elle....

Documentaire Le difficile chemin de l’école pour les enfants défavorisés au Cambodge Ce film est le portrait d’un jeune cambodgien, Vuthy, qui a choisit d’employer sa vie à améliorer celles des...

Documentaire Ils vivent dans l’extrême pauvreté, coupés du monde C’est un peuple qui s’éteint et sans doute avec lui sa culture, son histoire, sa langue. Les Bajaus sont...

Documentaire Marseille l’insoumise : violence, trafic… magouille Marseille a entamé sa mue : sur le front de mer, la cité phocéenne se rêve en Miami de...

Documentaire Un centre en Inde pour concevoir l’enfant parfait Ils suivent des programmes pour purifier le peuple Indien

Documentaire Inde : le péril fanatique Les agressions envers les chrétiens et les musulmans se multiplient en Inde et les autorités politiques regardent ailleurs. Des...

Documentaire Sovereign Base Areas : des divisions sur l’île Saviez-vous que les habitants de Chypre, peuvent franchir tous les jours la frontière avec le Royaume-Uni ? Les britanniques...

Documentaire En Alaska, les algues sont une source de nourriture comme les autres Cet Alaskain récupère tout ce qui vient de la mer pour nourrir sa famille, il ne peut pas se...

Documentaire Venezuela, chasseurs de mygales Les mygales géantes qui peuplent les forêts équatoriales vénézuéliennes ont depuis des temps immémoriaux une importance particulière aux yeux...

Documentaire Jeunes filles à vendre : le cauchemar américain Aux Etats-Unis, elles sont désormais 300 000 jeunes Américaines à être victimes de trafic sexuel. Certaines sont kidnappées, d’autres,...

Documentaire Les États-Unis et la drogue 2/2 Des quartiers défavorisés aux prisons en passant par les tribunaux, Eugene Jarecki s’immerge dans une Amérique livrée à la...

Documentaire Swaziland : La dernière monarchie absolue d’Afrique Reporters vous amène à la rencontre avec le Swaziland, la dernière monarchie absolue d’Afrique. Dans cette petite contrée enclavée...

Documentaire Sud Liban : une zone sacrifiée L’attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre dernier, a ravivé le conflit à la frontière entre Israël et le Liban. Tirs de roquettes du...

Documentaire Chili : un pays en ébullition C’est une crise sans pareille que connaît le Chili depuis son retour à la démocratie en 1980 : au...

Documentaire Chine, sur les nouvelles routes de la soie Comment la nouvelle route de la soie (encore en chantier) risque de bouleverser les relations entre la Chine, l’Asie...

Documentaire Six faces d’une brique Un homme a restauré un vestige du mur de l’ancien ghetto juif dans une cour de Varsovie. Riverains et...

Documentaire Ils sont âgés et sans-abri En Allemagne, plus d’un tiers des sans-abris ont plus de cinquante ans, une tendance qui s’amplifie d’année en année. Alors...