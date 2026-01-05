Nés en Éthiopie, adoptés par des familles françaises dans les années 90, ils se pensaient orphelins. Aujourd’hui, ils découvrent que leurs parents biologiques sont toujours vivants. Au cœur de ce scandale, les services sociaux éthiopiens mais aussi peut-être une association française qui, pendant 27 ans, aurait permis l’adoption de plus de 1500 enfants.