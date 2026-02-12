Documentaire

Depuis juin 2023, les soldats ukrainiens participent à une contre-offensive meurtrière.

Malgré l’utilisation de matériels modernes, financés par de nombreux pays occidentaux, les gains de territoire sont rares. Et l’armée russe tient bon.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce conflit est d’abord une guerre de position. Où les belligérants se font face dans des tranchées, comme en 1914.

Depuis des mois, notre reporter Charles Comiti documente ce conflit à travers le regard de deux jeunes soldats : Plombyr, 24 ans et Sergueï, 29 ans qui appartiennent au bataillon Arey. Depuis le 22 février 2022, cet ancien étudiant en commerce et cet ex professeur d’histoire sont de tous les combats et de tous les fronts. A la fin de l’hiver, Charles Comiti a pu passer dix jours avec eux, au plus proche des combats, terrés dans une tranchée d’une autre guerre.

A quelques centaines de mètres de la ligne de front, ces soldats sont pris quotidiennement sous un déluge de feu. Et face à la puissance de l’ennemi, ils manquent de tout : de nourriture, d’armes et de munitions. S’ils résistent, c’est grâce à leur connaissance du terrain et à leur détermination.

Cette immersion de Charles Comiti est un témoignage exceptionnel sur un conflit qui s’installe dans le temps avec, parfois, des moyens dérisoires.

Réalisation Charles Comiti

Coréalisation : Arthur de Poortere