Documentaire



La famille Cheval est une des plus anciennes familles de colons libres de Nouvelle-Calédonie. Tout commence avec l’arrivée des frères Timothée et Hippolyte Cheval et de leurs femmes. Après avoir ouvert « Le Café Français » à Sydney en Australie, ils obtiennent des terres en Nouvelle-Calédonie. Ils laissent derrière eux une très large famille qui sera divisée en deux branches. Nous sommes partis à la rencontre de leurs descendants pour retracer et mieux comprendre l’histoire de la famille Cheval.