Documentaire

Entre marteau et enclume : Kasnan est fonctionnaire à Khovd, la Préfecture de la Province du même nom : l’électricité est arrivée ici depuis trois mois ! Kasnan est chargé de dépister les cas de rage dans la région. La maladie progresse vite, à cause de trois animaux : les chiens, les marmottes et les aigles. Paradoxe incroyable, Kasnan est passionné de chasse à l’aigle ! Il a déjà dressé cinq aigles et termine l’entraînement d’une femelle de deux ans. Nous les accompagnons. La partie Est de la Mongolie est majoritairement musulmane : les mosquées et les écoles coraniques abondent. Les mariages traditionnels aussi…Les Kazakhs de Mongolie n’oublient pas qu’ils vivent à quelques kilomètres du pays de leurs ancêtres : le Kazakhstan. Un pays bien différent : là-bas, il y a un espoir de travail… Mais le Kazakhstan est un pays « turbulent » comparé à la paisible Mongolie. Alors que faire ? Rester ici et vivre en minorité ou franchir le pas ? Kasnan a décidément bien des soucis : son frère est veuf ; il a décidé de se remarier en respectant la tradition… de l’enlèvement de la promise ! Mais ce qui doit être une formalité tourne au cauchemar. Décidément, Kasnan est pris entre Marteau et Enclume.

Réalisateur : Alain BOURRILLON