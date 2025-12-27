Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Squatteurs – Méthodes et stratégies des « indésirables » Les squatteurs sont des personnes qui s’installent dans des propriétés privées sans l’autorisation du propriétaire. Le squat peut être...

Documentaire Italie : un village oublié Pas de magasin, pas d’école : au sommet des montagnes lombardes, Monteviasco est coupé du monde. Depuis sept ans...

Documentaire Inde : Ghazipur, à l’ombre de la décharge Ouverte en 1984, cette décharge aurait dû fermer en 2002, une fois arrivée à saturation, mais cette décision n’a...

Documentaire L’école des pompiers de New York Le Fire Department of the City of New York (FDNY) est le corps des sapeurs-pompiers professionnels de la ville.

Documentaire Au coeur du plus grand squat de France Ces familles occupent illégalement un bâtiment désaffecté à Rennes. En tout, 250 personnes vont bientôt être expulsées. Enquête au...

Documentaire La vie chaotique des « enfants stars » Los Angeles. Chaque année, des centaines de familles venues de tous les Etats-Unis, partagent le même rêve : faire...

Documentaire Faut-il piétonniser les centres-villes ? On oublie souvent que la marche à pied peut aussi être considérée comme un moyen de transport. La ville...

Documentaire Israel contre Palestine – Le mur de la discorde En ce moment, sur l’Esplanade des Mosquées à Jérusalem, on s’écharpe plus que l’on ne prie. Ce lieu doublement...

Documentaire La lutte contre le terrorisme cacherait-elle un conflit plus large ? Le monde est ouvertement en guerre contre le groupe Etat Islamique. ✋ Les enjeux du Monde ? Ils sont...

Documentaire Russie : touche pas à mon tsar Papillon vous emmène en Russie où un film sur le Tsar Nicolas II enflamme les esprits. Sur la pellicule...

Documentaire Morts suspectes Le président Tchétchène a-t-il commandité le meurtre d’un opposant en Autriche ? C’est la question qui plane sur le...

Documentaire Touristes, n’abandonnez pas la Tunisie! Contrairement à l’Europe, régulièrement victime d’attentats, la Tunisie n’a subi aucune attaque signée Daesh depuis maintenant deux ans. Pourtant,...

Documentaire Les petits débrouillards du Maroc S’Dam a quitté l’école à l’age de 9 ans. Aujourd’hui, à 13 ans, il s’est fait sa place sur...

Documentaire République démocratique du Congo : le karaté pour se reconstruire En République Démocratique du Congo, la guerre est officiellement terminée depuis longtemps. Pourtant, le viol se généralise : chaque...

Documentaire Egypte : trésors, trafics et aventures au pays des pharaons Des années après la révolution qui a secoué l’Égypte, le pays se retrouve sous les feux des projecteurs pour...

Documentaire Une vie volée, immense scandale en Espagne L’Espagne est confrontée à un véritable scandale. En 40 ans, 300.000 nouveau-nés auraient été volés dès la naissance à...

Documentaire Inde, le pays des gourous Ce sont des guides spirituels dans la religion hindoue, les gourous. Les plus populaires comptent parmi les plus riches...