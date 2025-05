Documentaire

Aux Etats-Unis, on n’envoie plus les homos au bûcher, non, on les guérit ! Des associations, montées par d’anciens gays, prétendent pouvoir soigner les gays de leurs pulsions et les réorienter sexuellement, sous-entendu dans le droit chemin. Séminaires, stages de prière, thérapies réparatrices, les ex gays ne lésinent pas sur les méthodes pour engranger des centaines de milliers de dollars. Au-delà de la vaste escroquerie, ces cures peuvent avoir des conséquences dramatiques…