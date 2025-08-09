Le «bonheur national brut» est inscrit dans la constitution du Bhoutan, petit royaume niché entre l’Inde et la Chine, au coeur de l’Himalaya. Le pays, sillonné par des pistes accrochées en haut de montagnes vertigineuses, vit en retrait de la mondialisation et la population est très encadrée. En période de mousson, les voyageurs doivent jongler avec la boue et les éboulements, et le trafic est souvent bloqué. Pour remédier à ces problèmes, le gouvernement a fait appel aux Dankas, venus d’Inde, qui élargissent les accès à coup d’explosifs et bitument des routes situées à plus de 3000 mètres d’altitude.
réalisé par : Alexandre Spalaïkovitch, Guillaume Lhotellier