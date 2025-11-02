Dans le nord de l’Inde, l’exploitation clandestine de mica fait travailler des hommes, des femmes et même des enfants. Dans quelles conditions est extrait ce minéral si précieux pour l’industrie cosmétique ? Envoyé spécial a enquêté.
Ils viennent ramasser des fruits et légumes dans nos campagnes. Employés par une entreprise espagnole, ces ouvriers détachés dénoncent...
Vous savez sûrement que de nombreux camions que vous dépassez sur la route sont conduits par des chauffeurs roumains,...
Des débits 10 fois plus rapides, des téléchargements quasi instantanés, des entreprises ultra connectées et plus performantes, ce sont...
Les Bishnoïs vivent en harmonie avec la nature.
Californie. USA. La caserne-prison de Puerta la Cruz. Une institution hors du commun.120 prisonnières entre 20 et 60 ans,...
Villa Miseria. C’est le plus grand bidonville d’Argentine. Le plus dangereux aussi. Dans ses ruelles, seule l’Eglise résiste à...
Ces syriens tentent de retrouver leurs marques dans une ville en ruine
Hugo Van Offel nous emmène dans les égouts de Bucarest, colonisés par les orphelins de la dictature des Ceausescu....
Les caméras du monde quittent la Corée du sud, pays dont on a longuement vanté les mérites durant les...
Imaginez une ville sans portable ni wifi, sans radio ni jouets 3.0, une ville littéralement déconnectée où la plus...
Les médias ont souvent scandé que Xynthia était la tempête du siècle…. Tout le monde a encore en mémoire...
Les dérives des célébrités sont devenues un sujet fascinant pour la presse people et la société en général. Des...
À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Saint-Dié-des-Vosges figurait au palmarès des villes les plus industrialisées de France....
Pendant longtemps le Nord de la France a habillé presque tout le pays en produisant des kilomètres de tissus....
Aujourd’hui 800 000 d’entre eux, répartis depuis des années dans plusieurs dizaines de camps, sont à bout. Les aides alimentaires...
Ils l’ont approché, ils connaissent ses secrets, son entourage et ils lèvent le voile sur l’un des hommes les...
Pavel Tchouprounov se rend au tribunal où un juge doit décider s’il peut encore être candidat aux élections communales....
Ils viennent de Suisse, sont de simples citoyens, des fonctionnaires de l’Etat et même parfois des politiciens. 20% à...
C’est une forme d’exploitation brutale, et cela se passe aussi chez nous, sur nos trottoirs, dans les clubs, dans...
