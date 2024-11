Documentaire

Las Vegas, la Mecque des casinos et des mariages express est aussi la ville qui a le plus fort taux de criminalité des Etats-Unis. Le documentariste Rémy Burkel a réussi à filmer le travail des juges et des enquêteurs dans plusieurs affaires criminelles et à suivre leurs procès. Une captivante plongée dans le système judiciaire américain.