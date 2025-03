Documentaire

Pendant 20 ans, il a été un surhomme, un chien de guerre surentraîné, surtestotéroné et multi-médaillé du commando le plus prestigieux de l’armée américaine. Mais Kris Beck a raccroché son AK-47 et est devenue Kristin pour mener un autre combat. L’avenir des militaires trans’. Donald Trump avait promis de « tout faire », pour protéger la communauté LGBT. Cet été, le chef des armées a réglé leur sort en 140 caractères. Les transgenres ne seront plus autorisés à servir sous les drapeaux. Qu’en pensent les principaux intéressés ? Un documentaire de l’Effet Papillon.