Documentaire

« We need Greenland » : avec ces mots,Donald Trump a braqué les projecteurs sur le Groenland, mais ses 57 000 habitants refusent toute annexion américaine. Ils souhaitent en revanche s’émanciper du Danemark, leur ancienne puissance coloniale. La jeunesse autochtone, en pleine reconquête culturelle, exprime ses aspirations dans »Tracks East ».

L’identité groenlandaise connaît une renaissance : le kalaallisut est parlé au quotidien ; l’artisanat local, la pop culture et la musique servent les revendications politiques contre la tutelle danoise, mais témoignent aussi d’un retour aux racines culturelles. Pour autant, la société groenlandaise est confrontée à d’immenses problématiques : alcoolisme, absence de perspectives, problèmes sociaux et taux de suicide alarmant, surtout chez les jeunes.

Sur le plan économique aussi, le Groenland se trouve à un tournant. En plein essor, le tourisme climatique est la promesse d’une manne financière et d’une visibilité internationale, mais il accélère aussi la fonte des glaciers. Le territoire risque d’être pris en étau entre l’espoir d’indépendance, les enjeux géostratégiques et les contradictions écologiques.

Magazine (Allemagne, 2026, 30mn) disponible jusqu’au 24/02/2030