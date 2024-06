Documentaire

Giuseppe est originaire de Tripi, un petit village au nord de la Sicile. Après avoir passé quelques années en Suisse, il a décidé de rentrer au pays pour vivre sa passion d’apiculteur et trouver son chemin. Giuseppe nous emmène dans son village à la rencontre de sa famille et de ses amis. Entre mer et montagne, il nous fait découvrir les beautés de cette région méconnue. Peu à peu se dévoilent alors les raisons qui l’ont vraiment poussé à revenir au pays. Un documentaire de Yves Matthey pour Passe-moi les jumelles du 10 avril 2020, une émission de la Radio Télévision Suisse.