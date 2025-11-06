La population mondiale a doublé en 50 ans : 8 milliards en 2022. 10 milliards estimés en 2050. Outre...
Aux Pays-Bas, de jeunes hommes séduisent des jeunes femmes pour mieux les piéger. Derrière des apparences romantiques se cache...
Des stades du rugby professionnel aux giga-projets de NEOM en Arabie saoudite, le parcours du Dr Hervé Gregoire-Mazzocco tient...
À Port-Moresby, capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la violence fait partie du quotidien. La police mène une guerre sans merci...
Ils ont entre 9 et 13 ans et participent pour de l’argent à des courses de chevaux. Ces courses,...
Des tracts pour dénoncer le régime du dictateur nord coréen
La guerre de Gaza ne dévaste pas seulement l’enclave palestinienne, elle fracture aussi la société israélienne. Chaque semaine, des...
Ils viennent ramasser des fruits et légumes dans nos campagnes. Employés par une entreprise espagnole, ces ouvriers détachés dénoncent...
Des milliers de migrants risquent leur vie en traversant le fleuve Evros, frontière naturelle entre la Grèce et la...
La République Démocratique du Congo n’est souvent connue que pour ses guerres, ses diamants de sang, ses violences sexuelles....
Les femmes des FARC qui représentent leur organisation dans les dialogues de paix actuels nous racontent la guerre en...
Une brigade pour soigner l’image de Paris auprès des touristes…
Une fillette palestinienne et une adolescente israélienne racontent leur quotidien sous les bombes, en Cisjordanie. Deux perspectives poignantes sur...
Californie. USA. La caserne-prison de Puerta la Cruz. Une institution hors du commun.120 prisonnières entre 20 et 60 ans,...
Rythme de travail effréné, dévouement total à l’entreprise, pression scolaire maximum.
Portrait de trois sages-femmes colombiennes qui se rendent quotidiennement au chevet de jeunes mamans isolées au plus profond de la...
Les Chinois avaient déjà dupliqué la Tour Eiffel, les Champs Élysées ou le Tower Bridge londonien. Aujourd’hui, sous l’impulsion des...
Au Japon, on ne rit pas comme une baleine. Malgré les interdictions, les nippons vont continuer à traquer cette...
Ces français vivent près d’aéroports, d’autoroutes, de voies TGV… Et les bruits qui les entourent leur pourrissent la vie...
Quand l’Etat fixe le prix du blé… les agriculteurs ne s’en sortent pas.
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site