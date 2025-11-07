Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Chanel n° 5, de la fleur au flacon Une fragrance révolutionnaire portant un simple chiffre : le N° 5. Un symbole d’élégance et d’exception, imaginé par une...

Documentaire Italie : de l’usine à la coopérative Depuis quatre ans, Dario Salvetti se rend chaque jour sur son ancien lieu de travail, le sous-traitant automobile GKN....

Documentaire Caucase du Sud, entre peur et renouveau Le Caucase du Sud ne connaît pas de répit. Nombreux sont les jeunes qui quittent la Géorgie, craignant que...

Podcast Sommes-nous trop nombreux sur Terre ? La population mondiale a doublé en 50 ans : 8 milliards en 2022. 10 milliards estimés en 2050. Outre...

Documentaire Lover-boys : la nouvelle mafia des Pays-Bas Aux Pays-Bas, de jeunes hommes séduisent des jeunes femmes pour mieux les piéger. Derrière des apparences romantiques se cache...

Article Itinéraire d’un athlète franco-ivoirien devenu stratège de la transition énergétique Des stades du rugby professionnel aux giga-projets de NEOM en Arabie saoudite, le parcours du Dr Hervé Gregoire-Mazzocco tient...

Documentaire La double vie de Girolata En mer, à terre, ou dans les airs, ils ont « la nature chevillée au corps » ! Pilotes de Canadair,...

Documentaire Les Français au coeur de la crise La France n’en finit plus de constater les ravages provoqués par la crise. Premier touché, ceux qui étaient déjà...

Documentaire Mongolie, le shaman et l’orpailleur Chinbayar, jeune chaman de 19 ans, en quête de paix et de vérité, est confronté à un terrible conflit...

Documentaire Le business des algues en Bretagne C’est un trésor méconnu, caché au fond de la mer d’Iroise, il s’agit du plus grand champs d’algue d’Europe....

Documentaire Rohingyas : les damnés de Birmanie Des villages brûlés, des femmes violées, des hommes et des enfants assassinés. Ces dernières semaines, le sort réservé aux...

Documentaire Sale temps pour la planète ! Bretagne, des îles qui résistent Sculptées par les éléments, les îles au large du Finistère sont dénuées de remparts font face à la colère...

Documentaire Sierra Leone, le pays le plus pauvre et dangereux du monde La Sierra Leone est un pays africain qui est considéré comme le pays le plus pauvre et dangereux du...

Documentaire Kamlahari – Les enfants brades du Népal Aujourd’hui encore, l’esclavage subsiste bel et bien dans certaines parties du monde, et les victimes sont généralement les plus...

Documentaire Entre Inde et Pakistan, les eaux de la discorde C’est une zone ultra sensible revendiquée par l’Inde et le Pakistan, Sir Creek. L’objet de la discorde, la ligne...

Documentaire Palestine : l’Autorité en question Le 24 juin 2021, l’activiste palestinien Nizar Banat meurt sous les coups portés par les membres des forces de...

Documentaire Kenya : la résistance des tribus face au tourisme Le Kenya cherche à regagner la confiance des touristes, un enjeu crucial pour son économie : le tourisme constitue...