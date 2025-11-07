Dans les villes minières de Madagascar, certains enfants deviennent courtiers
Une fragrance révolutionnaire portant un simple chiffre : le N° 5. Un symbole d’élégance et d’exception, imaginé par une...
Depuis quatre ans, Dario Salvetti se rend chaque jour sur son ancien lieu de travail, le sous-traitant automobile GKN....
Le Caucase du Sud ne connaît pas de répit. Nombreux sont les jeunes qui quittent la Géorgie, craignant que...
Ils s’agitent par milliers pour satisfaire les occidentaux
La population mondiale a doublé en 50 ans : 8 milliards en 2022. 10 milliards estimés en 2050. Outre...
Aux Pays-Bas, de jeunes hommes séduisent des jeunes femmes pour mieux les piéger. Derrière des apparences romantiques se cache...
Des stades du rugby professionnel aux giga-projets de NEOM en Arabie saoudite, le parcours du Dr Hervé Gregoire-Mazzocco tient...
En mer, à terre, ou dans les airs, ils ont « la nature chevillée au corps » ! Pilotes de Canadair,...
La France n’en finit plus de constater les ravages provoqués par la crise. Premier touché, ceux qui étaient déjà...
Chinbayar, jeune chaman de 19 ans, en quête de paix et de vérité, est confronté à un terrible conflit...
C’est un trésor méconnu, caché au fond de la mer d’Iroise, il s’agit du plus grand champs d’algue d’Europe....
Des villages brûlés, des femmes violées, des hommes et des enfants assassinés. Ces dernières semaines, le sort réservé aux...
Sculptées par les éléments, les îles au large du Finistère sont dénuées de remparts font face à la colère...
La Sierra Leone est un pays africain qui est considéré comme le pays le plus pauvre et dangereux du...
Aujourd’hui encore, l’esclavage subsiste bel et bien dans certaines parties du monde, et les victimes sont généralement les plus...
C’est une zone ultra sensible revendiquée par l’Inde et le Pakistan, Sir Creek. L’objet de la discorde, la ligne...
Le 24 juin 2021, l’activiste palestinien Nizar Banat meurt sous les coups portés par les membres des forces de...
Le Kenya cherche à regagner la confiance des touristes, un enjeu crucial pour son économie : le tourisme constitue...
En 2017, Benoît Chaumont fait le tour des pays autocratiques. Cette fois, il a fait escale en Gambie, pile...
