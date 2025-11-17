Documentaire

En Inde, les veuves sont rejetées, stigmatisées et doivent porter le blanc, couleur de la mort. À Vrindavan cependant, elles trouvent refuge dans des foyers qui leur sont réservés et peuvent ainsi pour la première fois célébrer Holi, la fête des couleurs.

En Inde, les traditions millénaires demeurent vivantes. Parmi elles, la fête des couleurs – Holi – efface, le temps d’un jour, les barrières d’origine, de religion et de caste. Pourtant, les veuves en sont exclues. Selon la coutume hindoue, elles doivent porter le blanc, la couleur de la mort. Rejetées, stigmatisées, beaucoup vivent dans la pauvreté et l’isolement. À Vrindavan, cependant, une brèche s’ouvre : dans les ashrams, les veuves trouvent refuge. Et au temple Gopinath, elles ont enfin le droit de célébrer Holi – une première, un véritable tournant. Elles s’aspergent de couleurs, rient, dansent et reprennent possession, le temps d’un jour, de leur humanité confisquée. Un récit poignant mais porteur d’espoir, où la couleur devient un acte de résistance et de renaissance.

Documentaire de Valeria Starovoit (Allemagne, 2025, 44mn) disponible jusqu’au 31/01/2026