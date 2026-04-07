Dans un environnement hostile les pompiers travaillent sans relâche.
La police enquête sur un réseau de fraude de cartes bancaires dans le métro, un phénomène prenant de l’ampleur...
Une intervention des pompiers par -20°C.
Explorez l’action des forces de l’ordre, depuis les tunnels du métro parisien jusqu’aux paisibles campings de vacances, où ils...
Le SAMU de Saint-Étienne constitue le dernier rempart de la vie dans une métropole de 700 000 habitants, où...
Les « runners », ce sont ces fous du volant qui s’affrontent sur les routes au mépris des autres usagers. Mais...
Plongez dans l’incroyable histoire du tableau le plus volé de France : L’Allée de peupliers aux environs de Moret-sur-Loing...
En octobre 2019, le corps calciné de Shaïna, 15 ans, est retrouvé dans un cabanon à Creil. Le principal...
Aujourd’hui, elles seraient près de 20 000 en France dont 6000 rien qu’à Paris. Pour tenter de calmer les...
Depuis le Maroc, en passant par l’Espagne, les passeurs utilisent la technique dite du « go-fast ». A bord...
1994. Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Lillehammer, des cambrioleurs dérobent dans la Galerie nationale...
Un coup de couteau pour une insulte, un tabassage pour un coup de klaxon… Près de 800 cas de...
La police fait face en permanence aux vols dans les aéroports, un problème persistant qui affecte les touristes. Pour...
L’alcool au volant est responsable de 28% des accidents mortels. Pour lutter contre ce fléau, les contrôles se multiplient....
Comment concilient ils vie de famille et travail alors qu’ils passent plus de 200 jours par an loin de...
Comment un État choisit-il qui punir, comment punir, et pourquoi ? Comparution immédiate pour les mineurs, surveillance algorithmique, justice...
À Guyancourt, la brigade de sûreté urbaine enquête sur une série de disparitions de cartes bancaires, de portefeuilles et...
Le 2 juin 2006, le corps sans vie d’Angélique Chauviré, âgée de 30 ans, est découvert sur un terrain...
Le mari aurait-il imaginé le scénario du drame ?
Carrefour entre l’Allemagne et la Suisse, Mulhouse est devenue la plaque tournante de la blanche en France. Elle ne...
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