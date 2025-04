Documentaire

Immersion dans le domaine agricole de la Touvière, écrin d’un festival de musique hors du commun.Alexis Corthay est un paysan poète. A 40 ans, avec une bande d’amis bénévoles, il décide de mettre sa grange au service de la musique classique. 28 ans plus tard, après avoir reçu les plus grands interprètes, entre récolte de pommes et farine bio, le festival Amadeus tire sa révérence. Ce reportage fait la chronique de ces derniers jours, racontant à la fois la fin d’une utopie et la naissance d’une autre, soit la reprise de la ferme par un collectif de jeunes paysans engagés. Documentaire de de Manuella Maury pour Passe-moi les jumelles.