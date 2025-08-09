Documentaire

Le bois de Boulogne est un lieu fascinant aux portes de Paris. Deux fois et demie plus grand que Central Park à New York, il offre une diversité de paysages insoupçonnés : une forêt de 150 000 arbres, une roseraie, des lacs, des clairières…

Ce poumon vert de la capitale était l’ancien terrain de chasse des rois de France. Aujourd’hui, 8 millions de visiteurs en profitent chaque année : joggers, promeneurs, amoureux, familles… Mais le bois de Boulogne n’est pas seulement un écrin, c’est aussi un haut lieu de la prostitution parisienne, où le plus vieux métier du monde est devenu encore plus dur et cruel à exercer.

Avec l’adjudant Jean-Philippe qui dirige le poste de cavalerie, Karine, comédienne qui met en scène une pièce de théâtre en plein air, Marianne qui travaille à la roseraie de Bagatelle, nous pénétrons dans les coulisses du bois de Boulogne, en compagnie de celles et ceux qui le font vivre.

Documentaire : Les secrets du bois de Boulogne

Réalisation : Stéphane Sanchez & Elise Casta-Verchère

