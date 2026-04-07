Documentaire

Au cœur du Sahel, dans le nord du Mali, un gigantesque convoi militaire traverse le désert sous haute menace. 116 véhicules, des tonnes de carburant, d’eau, de vivres et d’équipements indispensables à la survie des soldats engagés dans l’opération Barkhane. Entre tempêtes de sable, pannes mécaniques, mines artisanales (IED) et risque d’embuscades djihadistes, chaque kilomètre parcouru est un défi.

Ce documentaire immersif plonge dans les coulisses de la guerre : mécaniciens, médecins, logisticiens, convoyeurs… ces hommes et femmes de l’ombre assurent le ravitaillement des bases avancées de Gao, Kidal et Tessalit. Sans eux, aucune opération n’est possible. Sous 50 degrés, dans un environnement hostile où la menace peut surgir à tout instant, ils sont le véritable nerf de la guerre.

Entre tension permanente, esprit de camaraderie et éloignement familial, découvrez le quotidien méconnu des unités de soutien déployées au Mali, au plus près du danger.

Un reportage puissant sur la logistique militaire, la résilience humaine et la réalité du terrain dans une zone de conflit.