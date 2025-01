Documentaire

Lorsqu’il fut conçu, dans les années 30, le Blenheim était l’un des avions les plus performants de la RAF et du monde. Mais, dès le début du conflit en 1939, ce n’était déjà plus le cas. Face aux avions de la Luftwaffe sur le front occidental et aux Zero japonais dans le ciel d’Asie, les Blenheim payèrent un lourd tribut. Ils jouèrent pourtant un rôle majeur, avant que les Spitfires, Hurricane, Mosquito, Lancaster et autres, les supplantent.