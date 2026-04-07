À l’extrême ouest du Népal, Shuklaphanta est un territoire à part. Entre savane, forêts et zones humides, cette réserve abrite une biodiversité exceptionnelle, longtemps menacée par la chasse, le braconnage et la pression humaine. Rhinocéros réintroduits, tigres suivis par caméras, crocodiles recensés, oiseaux rares et grands herbivores partagent cet espace fragile. Ici, la survie de la faune dépend autant de la vigilance des gardes que de l’implication des communautés locales, engagées dans une cohabitation délicate mais essentielle.