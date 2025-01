Documentaire

Le photographe et herpétologue Nathanaël Moris entreprend un voyage en solitaire pour documenter la biodiversité exceptionnelle de l’Ouganda, entre savanes, forêts tropicales et grands lacs. Son objectif : créer une encyclopédie mondiale des reptiles et amphibiens avant qu’ils ne disparaissent. À la recherche d’espèces rares et fascinantes comme la vipère à plumes, le mamba vert ou encore l’impressionnante vipère du Gabon, Nathanaël brave les dangers de la faune sauvage et des environnements extrêmes. Une aventure palpitante qui dévoile la beauté mystérieuse et fragile de ces créatures extraordinaires.

Réalisateur : Nathanaël Maury