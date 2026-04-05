Documentaire

Cet hiver, nous avons appris avec stupeur et inquiétude, que nous pourrions être victimes de coupures électriques si les températures tombaient trop bas. Fière d’avoir construit 58 réacteurs en 20 ans, la France s’est longtemps présentée comme une championne du nucléaire. Mais nous sommes aujourd’hui contraints d’importer massivement l’électricité de nos voisins pour compenser les arrêts en série de nos centrales.

De Fessenheim à Flamanville, Ligne rouge est allée à la rencontre des principaux acteurs du nucléaire. Perte de compétence, manipulations, calculs politiques : une enquête BFMTV de Benoît Sarrade, Etienne Grelet et Nicolas Duchene éclaire les causes d’un fiasco français.