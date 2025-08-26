Documentaire

Pour pallier la pénurie de soignants, l’hôpital français a recruté quelque 23000 médecins étrangers, parmi lesquels bon nombre de Tunisiens. Le pays du jasmin voit désormais partir près de 1000 médecins par an, soit presque autant que le nombre de praticiens qu’il forme annuellement.

Très bien formés dans leur pays d’origine, ils se révèlent être des professionnels efficaces et « prêts à l’emploi ». Alors que la Tunisie traverse une crise politique et économique sans précédent, ils sont par ailleurs très peu regardants sur les conditions de travail que leur propose leur pays d’accueil. Qu’il s’agisse d’exercer pour un salaire moindre que leurs confrères français ou de s’installer dans les coins les plus reculés de l’Hexagone, ils se montrent extrêmement volontaires. Ont-ils seulement le choix ? Et quelles sont les conséquences d’une telle hémorragie dans le pays de départ ? Des hôpitaux français à l’intimité de leur nouvelle vie en passant par le terrain tunisien, nous suivrons au plus près ces praticiens afin de mieux comprendre ce qu’ils apportent à la France ainsi que les raisons et les conséquences de ces départs massifs.

Reportage d’Amira Souilem et Firas Rebiai (France, 2022, 33mn) disponible jusqu’au 13/09/2026