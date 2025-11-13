Documentaire

En Corée du Nord, tenter de fuir le pays peut coûter la vie, et s’échapper par la Chine est devenu un piège. Délation, pistage technologique, Sources enquête sur la traque impitoyable des Nord-Coréens mise en place par Pékin.

“Aujourd’hui, nous allons prendre un bateau le long de la Corée du Nord !” Sur les réseaux sociaux, des touristes chinois filment, intrigués, la frontière nord-coréenne. Ces images, analysées par la rédaction de Sources, montrent une frontière sous haute surveillance : côté nord-coréen, de nouvelles barrières enferment encore davantage la population ; côté chinois, des panneaux appellent à la délation des “clandestins” nord-coréens. En recoupant ces vidéos avec des appels d’offres publics et des communiqués de la police chinoise, l’enquête montre comment Pékin traque les fugitifs, notamment grâce à des technologies de pointes, avant de les renvoyer vers un pays où les attendent la prison, la torture ou la mort. Parmi les victimes de ces expulsions, Cheol Ok, renvoyée en Corée du Nord en 2023 après vingt-cinq ans passés en Chine. Depuis Londres, sa sœur Kyu Li Kim attend toujours des nouvelles. Elle ne sait pas si elle est toujours vivante.

Réalisatrice : Maëva Poulet

Documentaire disponible jusqu’au 12/07/2029