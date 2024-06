Documentaire



Permis du monde nous fait vivre les journées trépidantes de moniteurs d’auto-écoles et de leurs élèves au cœur de quatre jungles urbaines : New York, Paris, Abidjan et Bombay.

Arrivée à mi-formation, Ashwati découvre le démarrage en côte et les autoroutes de Mumbai. À Abidjan, pendant que Kamory poursuit les leçons, Méliane a du mal à concilier planning et cours. À Paris, François se détend avec ses amis, pendant qu’Yisraël profite d’une journée en famille dans New York.



Un documentaire de Emmanuel Réau

Frédéric Réau

PERMIS DU MONDE 6/10