Documentaire



Aujourd’hui, les 2/3 du peuple palestinien, soit 6,5 millions de personnes , sont enregistrées en tant que réfugiés auprès des Nations Unies et coûtent à la communauté internationale près d’un milliard de dollars par an. La plupart de ces réfugiés vivent dans des camps insalubres en Cisjordanie, en Jordanie, en Syrie ou encore au Liban, et réclament le « droit au retour », ce dont Israël ne veut pas entendre parler et qui est l’une des principales entraves au processus de paix. Ce film parcourt les différents camps et tente de comprendre ce conflit par le biais d’interviews de réfugiés , d’officiels des Nations Unies et de décideurs israéliens et arabes

Un film de Kristin Sellefyan

Une production dev.tv