Documentaire

Depuis son plus jeune âge, Aurélie est complètement paniquée en voiture. Elle fait donc tout à pieds. Emmener ses filles à l’école lui prend une heure matin et soir, et pour les courses elle dépend des disponibilités de son compagnon ou d’une amie. Elle n’en peut plus et veut tout faire pour enfin prendre le volant, et passer son permis !