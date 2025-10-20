Emprise numérique, 5 femmes contre les Big 5 », est une investigation immersive dans le monde numérique, dans cet univers virtuel où de jeunes vies s’abîment et parfois se brisent. A travers le combat de 5 femmes, aux Etats-Unis et en Europe, le film questionne la responsabilité des plateformes dans notre dépendance collective et dans le mal-être des plus jeunes.
« Chers Big 5, vous ne me faites plus peur car je vous ai survécu. Il m’a fallu du temps et de la force pour me sortir de cette addiction qui me rongeait. Aujourd’hui, j’ai le courage de vous affronter. Dans quelques heures, je serai devant vous. Me verrez-vous ? Me regardez- vous ? Sachez que je ne viendrai pas seule. Je représente des millions d’enfants à travers le monde à qui vous faites du mal… »
Alexis, 20 ans, victime des écrans.