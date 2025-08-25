Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Brésil : les nostalgiques de la dictature Retour sur la crise de régime qui secoue le Brésil, crise qui radicalise un peu plus chaque jour les...

Documentaire Comment et pourquoi mesurer les UltraViolets dans l’océan Indien Le rayonnement ultraviolet (UV) est une des composantes majeures du rayonnement solaire reçu à la surface terrestre, après avoir...

Documentaire Palestine : gaza à genoux Gaza, cette bande de terre de 365km2 où s’entassent 2 millions de personnes est la plus grande prison à...

Documentaire Colombie / Venezuela, la frontière la plus dangereuse au monde Depuis 2016 et le début de la migration massive des Vénézuéliens, plus de 450.000 enfants ont quitté le pays...

Documentaire USA, qui sont les mineurs détenus en prison ? Aux États-Unis, il y a 65 000 mineurs incarcérés. Les enfants peuvent être arrêtés dès l’âge de 9 ans...

Documentaire Comment les centres commerciaux font-ils pour vous attirer ? Comment ramener les clients dans des centres commerciaux que le commerce en ligne a ringardisé ? Commerçants et spécialistes...

Documentaire Zelensky, Président de guerre Depuis près d’un an, il tient tête à Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky, 45 ans, a surpris le monde entier...

Documentaire La Turquie face à la crise alimentaire Depuis des mois, la Turquie est en proie à une crise monétaire doublée d’une inflation galopante. Aliment de base...

Documentaire Homo en banlieue, l’enfer pour quotidien Dans certains quartiers sensibles, on recense 4 fois plus d’atteintes contre des homosexuels qu’ailleurs. Vous allez voir comment beaucoup...

Documentaire Agadez Nomade FM Le temps s’écoule paisiblement dans la cour de Hamza, le tailleur, tandis que les femmes du quartier se réunissent...

Documentaire Mobilisation générale pour nos paysans ! Tout le monde compte sur eux pour nourrir la France confinée et pourtant, les difficultés s’accumulent pour les agriculteurs....

Documentaire En Angleterre, l’inflation pousse ces familles à rationner le chauffage Quand les pièces d’une maison jouent à la chaise musicale pour avoir chaud aux fesses

Documentaire Guerre morale ou crime de guerre? Comment l’armée israélienne a utilisé la controversée procédure « Hannibal » dans la ville de Rafah, le 1er août...

Documentaire 7 vies Trois ans après la révolution tunisienne et la chute du président Ben Ali, la figure de l’ancien dictateur refait...

Documentaire Le dernier debout – Course de canoë en Papouasie Dans le Pacifique Sud, au large des îles de l’Amirauté, les six sportifs se préparent pour une course de...

Documentaire Pêcheurs de Sierra Leone : bateaux neufs, filets vides À Tombo, un village de Sierra Leone où les habitants vivent depuis toujours de la pêche, l’économie locale est...

Documentaire Les pirates du Delta Au sud du Nigeria, ils ont du pétrole mais des idées noires. Armées de kalachnikovs et de petites embarcations...