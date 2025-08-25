Retour sur la crise de régime qui secoue le Brésil, crise qui radicalise un peu plus chaque jour les...
Qui sont les “survivalistes” ? Comment se préparent-ils à l’apocalypse ? Stocks de nourriture à la cave, compteurs geiger...
Le rayonnement ultraviolet (UV) est une des composantes majeures du rayonnement solaire reçu à la surface terrestre, après avoir...
Gaza, cette bande de terre de 365km2 où s’entassent 2 millions de personnes est la plus grande prison à...
Depuis 2016 et le début de la migration massive des Vénézuéliens, plus de 450.000 enfants ont quitté le pays...
Aux États-Unis, il y a 65 000 mineurs incarcérés. Les enfants peuvent être arrêtés dès l’âge de 9 ans...
Comment ramener les clients dans des centres commerciaux que le commerce en ligne a ringardisé ? Commerçants et spécialistes...
Depuis près d’un an, il tient tête à Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky, 45 ans, a surpris le monde entier...
Depuis des mois, la Turquie est en proie à une crise monétaire doublée d’une inflation galopante. Aliment de base...
Dans certains quartiers sensibles, on recense 4 fois plus d’atteintes contre des homosexuels qu’ailleurs. Vous allez voir comment beaucoup...
Le temps s’écoule paisiblement dans la cour de Hamza, le tailleur, tandis que les femmes du quartier se réunissent...
Tout le monde compte sur eux pour nourrir la France confinée et pourtant, les difficultés s’accumulent pour les agriculteurs....
Quand les pièces d’une maison jouent à la chaise musicale pour avoir chaud aux fesses
Comment l’armée israélienne a utilisé la controversée procédure « Hannibal » dans la ville de Rafah, le 1er août...
Israël a confirmé jeudi la mort de celui qu’il surnommait « le visage du mal » et qui avait pris la...
Trois ans après la révolution tunisienne et la chute du président Ben Ali, la figure de l’ancien dictateur refait...
Dans le Pacifique Sud, au large des îles de l’Amirauté, les six sportifs se préparent pour une course de...
À Tombo, un village de Sierra Leone où les habitants vivent depuis toujours de la pêche, l’économie locale est...
Au sud du Nigeria, ils ont du pétrole mais des idées noires. Armées de kalachnikovs et de petites embarcations...
Dans la péninsule du Yamal, dans le nord de la Sibérie, Kate va partager le quotidien d’une famille Nenet,...
