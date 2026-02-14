Comment appréhende-t-on et apprécie-t-on la nature lorsque l’on est aveugle ? Cette question Marc Champod a dû se la poser très tôt lorsqu’il a perdu la vue dans sa jeunesse. Malgré cet handicap, Marc a voulu vivre presque normalement et surtout assouvir ses passions proches de la nature. Excellent navigateur et fou de voile, il navigue à la barre du vieux voilier hérité de son grand-père. Amoureux des chevaux, il redécouvre la tradition familiale de la randonnée équestre. Quand il se balade en forêt aucune odeur de lui échappe, de l’essence des arbres aux odeurs automnales des champignons. L’homme a aussi l’oreille musicale, piano et cor des Alpes lui procurent du bonheur au quotidien. Toujours très à l’écoute il a choisi le métier d’ingénieur du son, qu’il qualifie de profession parfaite pour un aveugle. Cet univers invisible Marc en parle avec passion, pour lui tout est tactile, olfactif et sonore, une perception d’une vie singulière mais tellement naturelle.