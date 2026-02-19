Dans cette conférence, Arouna Mefire Nsangou, docteur en science politique de l’Université de Dschang (Cameroun), analysera comment les diasporas camerounaises se construisent comme des relais de projection des chefs traditionnels sur la scène internationale notamment à travers la mise en réseau de ces derniers dans des actions de paradiplomatie, de coopération décentralisée, et de mobilisation de forces transnationales…