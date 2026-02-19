Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’Arctique, la nouvelle cible de Poutine Les nouvelles ambitions du président russe. Les ambitions territoriales du président russe Vladimir Poutine semblent sans limites. Un de...

Documentaire Amazonie, le cauchemar des pilotes L’enfer vert, une jungle impénétrable qui est un véritable cauchemar pour les pilotes. À la moindre panne, c’est l’atterrissage...

Documentaire Crise sanitaire : solidarité ! Depuis l’épidémie de Covid 19 et le confinement, les initiatives se multiplient de Français qui se décarcassent pour aider...

Documentaire Les thérapies de conversion pour homosexuels de l’Eglise évangélique Aujourd’hui, l’Église propose des thérapies de conversion pour homosexuels, via une association chrétienne évangélique. Nous avons décidé de les...

Documentaire Guerre du Sahel : qui sont les nouveaux maîtres du Mali ? De Gao à Tombouctou, le Nord du Mali est dominé par des milices qui imposent leur loi. Cette zone...

Documentaire Centrafrique : au coeur du chaos Nous étions en Centre Afrique lors de la prise de pouvoir des rebelles. Document exceptionnel car nous sommes le...

Documentaire Russie, un mélange fascinant de richesse et d’obscurité C’est le nouvel Eldorado de la Russie. À 10.000 km de Moscou, deux heures de voiture de la Chine...

Documentaire Lagos : quand les multimillionnaires tombent dans la démesure C’est l’une des villes d’Afrique qui compte le plus de millionnaires. Ils seraient plus de 10.000 à Lagos, un...

Documentaire Syrie – Watani : My Homeland De la résistance à l’exil, Marcel Mettelsiefen a suivi pendant deux ans le quotidien d’une famille d’Alep dont la...

Documentaire Le Fleuron: un port d’Attache pour sans-logis à Paris Aujourd’hui en France, près de 250 000 personnes sont sans domicile fixe, 30 000 rien qu’à Paris. De plus...

Documentaire Quitter une secte après 30 années Voici Irène, elle a passé 30 années dans un mouvement apocalyptique. Son amie Clémentine a vécue 15 ans dans...

Documentaire Serge, condamné à mort La vie de Serge et Sabine Atlaoui a basculé en novembre 2005, avec l’arrestation de Serge alors qu’il effectuait...

Documentaire Bienne: objectif mobilité douce La ville de Bienne a fait de la mobilité douce une priorité. Elle a investi depuis plusieurs années dans...

Documentaire Bangladesh : la guerre de l’eau A Daudkandi, à 2 h au sud-est de la capitale Dhaka, des habitants ont développé une entreprise de pêche...

Documentaire Offensive à Koursk : le point de vue des Russes Pris par surprise, l’Etat major russe tente de ne pas perdre la face. Mais une partie de la population...

Documentaire Corée, il vit dans un box avec 300 euros par mois La Corée du Sud traverse une crise du logement marquée par une hausse vertigineuse des prix immobiliers et une...

Article Électricité solaire, un marché en pleine expansion en Afrique subsaharienne Pour garantir le développement de l’Afrique subsaharienne, son électrification reste un défi majeur pour l’ensemble de ses dirigeants. Une...

Documentaire Gaza : parkour en zone de guerre Dévastée après les bombardements de 2014, la bande de Gaza est devenu un terrain de pratique pour les jeunes...

Documentaire Les rois de la démolition Au rythme où vont les choses, les touristes devront bientôt se contenter de visiter le Kremlin, parce que d’ici...