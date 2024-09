Conférence

Quel travail nous faut-il accomplir pour changer le monde ? Comment faire coïncider l’urgence à agir, l’ampleur de la tâche, et l’aspiration à ralentir, travailler moins et à travailler, toutes et tous, dans le bon sens pour engager une transition environnementale juste ? Nous nous posons la question du travail à accomplir à la fois à l’échelle des travailleurs, des entreprises, mais aussi à l’échelle des politiques publiques, des mouvements, de la société, pour engager une transformation de l’économie de sorte qu’elle devienne compatible avec les enjeux de transition environnementale et de justice sociale.