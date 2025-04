Documentaire

Dans une forge du Lavaux, à Chexbres, une artiste designer très enthousiaste et un ferronnier d’art un peu ours, s’associent dans leur passion pour battre le fer et créer des pièces uniques. Dans le feu et le rythme des marteaux une amitié authentique est née entre une jeune femme talentueuse et un vieux forgeron dont l’expérience du métier vaut plus que de l’or. C’est l’histoire d’une alchimie que tout le monde croyait improbable. Un documentaire de Ventura Samarra pour Passe-moi les jumelles.