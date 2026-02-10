L’émergence de l’intelligence artificielle ne relève plus de la science-fiction, mais d’une réalité tangible qui redéfinit les contours de...
A Collioure, au CNEC (Centre National d’Entrainement Commando), les militaires du 1ᵉʳ régiment d’infanterie de marine suivent un stage...
La pérennité d’une infrastructure moderne, qu’elle soit industrielle ou tertiaire, repose sur une capacité de réaction sans faille et...
Depuis plus d’un mois, Hervé se prépare pour son spectacle de feux d’artifice. Il veut que tout soit parfait,...
Approche de l’été, les étudiants sont à la recherche d’un petit boulot pour gagner un peu d’argent mais les...
Charlotte Dekoker a rendez-vous au petit matin pour rencontrer David Monvoisin. Et si elle voulait absolument le rencontrer, c’est...
Devenir assistante maternelle est un choix de carrière motivé par bien plus que des considérations financières. C’est un métier...
Le paysage de la communication digitale a radicalement muté en quelques années, passant d’une fascination aveugle pour la célébrité...
Sept policiers sortent de leur devoir de réserve pour raconter leur quotidien, leurs attentes et leurs craintes. Un documentaire...
La section « Groupe de Recherche et d’Intervention en Milieu Périlleux » (GRIMP) d’Issy Les Moulineaux porte secours aux personnes coincées...
La gestion des ressources humaines est au cœur de toute entreprise prospère. Toutefois, face à la complexité croissante des...
rnrnLa Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris a fêté ses 200 ans en 2011. C’est le plus vieux corps de...
Comment réinventer sa vie quand on a été un héros de série tv à succès ? Marcy Walker de...
Siham, Moustapha, Kahouter, Karim, Sidi-Jaffar, la vingtaine, sont gardiens de la paix dans un quartier chaud parisien. Musulmans pratiquants...
Off : Secrets et Coulisses » a suivi entre le 5 et 9 novembre 2012, les équipes du journal...
Dans un univers d’emploi où il est de plus en plus difficile de trouver du travail, il est primordial...
À l’approche des fêtes de Noel et du nouvel an, vous vous demandez peut-être comment tirer parti de l’esprit...
Les nouvelles tendances de l’entrepreneuriat révélées ou amplifiées par la crise de la Covid-19 : les circuits courts, le...
Découvrez le monde des Personal Shoppers à Paris : un métier exigeant, avec des clients VIP et zéro marge...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site